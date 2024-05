La startup d'intelligence artificielle Anthropic a embauché Krishna Rao, un vétéran d'Airbnb, comme premier directeur financier, a rapporté The Information mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Anthropic et Rao n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'entreprise a levé des milliards auprès des fournisseurs de services en nuage Google et Amazon.com et d'autres sociétés de capital-risque, car elle cherche à se maintenir au niveau de son rival OpenAI, soutenu par Microsoft et fabricant de ChatGPT.

Rao était auparavant directeur financier de la plateforme sportive numérique Fanatics Commerce et responsable mondial du développement de l'entreprise et des affaires chez Airbnb entre 2018 et 2021.