Après le succès d'Airbnb et DoorDash, Roblox repousse son entrée en Bourse

SAN FRANCISCO (awp/afp) - Le succès des introductions en Bourse de Airbnb et DoorDash a donné des ailes à la plateforme de jeux en ligne Roblox, qui va repousser à début 2021 son arrivée à Wall Street, prévue en décembre, pour pouvoir en améliorer les conditions, selon le Wall Street Journal.

Roblox a "repoussé son introduction en Bourse après que les responsables de la société ont décidé que les performances défiant la gravité cette semaine d'Airbnb et de DoorDash rendaient difficile de déterminer le bon prix pour les actions de la société de jeux vidéo", croit savoir le quotidien économique.

L'annonce a été faite aux employés dans une note, envoyée tard vendredi soir, précisant que l'introduction en Bourse, qui devrait permettre à Roblox de lever un milliard de dollars, était repoussée au début de l'année prochaine.

"Sur la base de tout ce que nous avons appris à ce jour, nous pensons qu'il est possible d'améliorer notre processus (d'introduction en Bourse, NDLR) pour les employés, les actionnaires et les futurs investisseurs, petits et grands", a déclaré le PDG de Roblox, David Baszucki, dans cette note, citée par le Wall Street Journal.

La plateforme de réservation de logements Airbnb et le livreur de repas et courses à domicile DoorDash ont fait leurs débuts à Wall Street cette semaine, et ont affolé les compteurs.

Mercredi, DoorDash, dont le prix d'introduction avait été fixé à 102 dollars par action, lui permettant de lever 3,4 milliards de dollars, a terminé la journée à 189,51 dollars, en hausse de 86%.

Et le lendemain, c'est Airbnb qui cassait la baraque, son titre, introduit à 68 dollars, ayant terminé la journée à plus du double, à 144,71 dollars (+113%).

Contacté par l'AFP, Roblox n'avait pas répondu samedi matin.

La société californienne, qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres expériences immersives en 3D, a généré un chiffre d'affaires de 589 millions de dollars sur les neuf premiers mois de l'année, et dégagé un flux de trésorerie d'exploitation de 345 millions de dollars.

Selon les documents financiers publiés en vue de son introduction en Bourse, Roblox n'est pas encore rentable. Elle a enregistré une perte nette de 203,2 millions de dollars sur les neuf premiers mois de l'année.

Le site de vente en ligne de produits bon marché Wish doit lui aussi faire son entrée à Wall Street d'ici la fin de l'année.

jul/sl