Fin de semaine dans le vert pour les marchés boursiers

avec clôture de Wall Street

NEW YORK (awp/afp) - Les Bourses européennes ont clôturé dans le vert, à des niveaux historiquement hauts, et Wall Street a terminé en faible hausse, toujours au-dessus de ses records.

L'indice Dax de Francfort a gagné 0,25%, après avoir dépassé pour la première fois les 16.000 points. Paris a pris 0,20% après un passage au dessus de la barre des 6.900 points. Londres (+0,35%) et Milan (+0,36%) ont également progressé.

A New York les indices Dow Jones (+0,04%) et S&P 500 (+0,16%) ont glané de nouveaux records, leurs quatrièmes de la semaine. Le Nasdaq a conclu en hausse de 0,04% également.

Selon l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, la confiance des consommateurs a chuté en août aux États-Unis à cause de la reprise de la pandémie de Covid-19. L'indice enregistre l'une de ses plus fortes baisses et tombe au plus bas depuis près de dix ans.

"La confiance des consommateurs est ressortie en dessous des attentes", relève Thierry Claudé, directeur adjoint de Kiplink Finance.

"Plus les marchés avancent, plus ils risquent d'être déçus par certaines statistiques", ajoute-t-il, estimant "logique" le léger ralentissement observé après la publication de cet indicateur.

Globalement, la tendance reste haussière sur les marchés actions, concentrés sur la reprise économique et le rythme de vaccination plutôt que sur la propagation du variant Delta du Covid-19.

"En dépit de la pandémie, de la rechute de l'activité économique mondiale et des risques qui pèsent sur la fin 2021 et l'année 2022, les marchés boursiers continuent de croître dans le vide" estime Marc Touati, directeur du cabinet Acdefi, un brin pessimiste quant à l'ascension effrénée des indices boursiers.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'obligation du Trésor américain à dix ans reculait nettement à 1,2784% peu avant 21H00 GMT contre 1,3590% la veille.

Disney satisfait les investisseurs

L'empire américain du divertissement compte désormais 116 millions d'abonnés à sa plate-forme de "streaming" vedette, Disney+, bien au-delà des attentes du marché. Le titre Disney a fini en hausse de 1% à 181,08 dollars.

Zooplus éléphantesque

L'action de l'entreprise allemande de vente en ligne de produits animaliers a grimpé de plus de 40% à Francfort (à 392,60 euros). Le fonds américain Hellman & Friedman va acheter l'entreprise pour environ 3 milliards d'euros.

Avon suffoque

Le groupe Avon, spécialisé dans les équipements de protection, comme des gilets pare-balles ou des masques à gaz, a plongé (-27,73% à 2.132 pence). Il a abaissé ses objectifs de ventes pour les deux prochaines années.

Adidas débarrassée de Reebok

Le titre Adidas a gagné 2,34% à 319,30 euros à Francfort après l'annonce par l'équipementier sportif allemand jeudi de la conclusion d'un accord de vente pour 2,1 milliards d'euros de sa filiale à problèmes Reebok à la société américaine Authentic Brands Group (ABG).

La pénurie loin d'être terminée selon Infineon

La pénurie mondiale de puces électroniques pourrait durer "jusqu'en 2023", a prévenu vendredi Reinhard Ploss, le patron du fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon (-0,65% à 34,61 euros), dans une interview au quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Le pétrole baisse, euro et bitcoin en hausse

Les prix du pétrole sont repartis à la baisse, alors que les craintes pèsent toujours sur la demande de brut après un rapport en demi-teinte de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a terminé à 70,59 dollars à Londres, en baisse de 1% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de septembre a perdu dans le même temps 0,94% à 68,44 dollars.

L'euro montait de 0,55% à 1,1795 dollar, face à un billet vert affaibli par l'indice de confiance des consommateurs.

Le bitcoin montait de 6,87% à 47.537 dollars.

bur-pan-jvi-vmt/els