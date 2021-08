France/Tourisme-L'été "fonctionne bien", des difficultés encore à Paris-Lemoyne

PARIS, 11 août (Reuters) - La saison touristique estivale en France "fonctionne bien" en dépit de la pandémie de COVID-19, a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, même si la situation demeure compliquée à Paris et en Ile-de-France.

"Globalement, c'est un été qui fonctionne bien et même très bien", a-t-il déclaré sur RTL. "Il y a des indicateurs qui sont très intéressants".

Jean-Baptiste Lemoyne a mis en avant le dynamisme en juillet du tourisme en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette dernière région connaissant un retour des touristes américains.

Néanmoins, "à Paris et en Ile-de-France, ça reste très compliqué parce que les clientèles internationales lontaines comme les Asiatiques, les Russes etc ne sont pas là et ne seront pas là, je pense, avant plusieurs mois", a expliqué le secrétaire d'Etat.

"On a mis un tiers des 36 milliards d'euros du soutien au tourisme sur l'Ile-de-France compte tenu de cette situation particulièrement dégradée avec le tourisme d'affaires qui n'a pas vraiment encore repris", a-t-il poursuivi.