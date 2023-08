Un juge new-yorkais a rejeté mardi la plainte déposée par Airbnb contre la ville de New York au sujet de la législation qu'elle a qualifiée d'"interdiction de facto" contre les locations de courte durée.

La juge Arlene Bluth d'un tribunal de l'État de Manhattan a déclaré qu'il était "intrinsèquement rationnel" pour la ville d'exiger que les hôtes s'enregistrent auprès d'une agence locale, comme moyen de réduire les milliers de listes illégales de locations à court terme.

Partout aux États-Unis, les villes réglementent de plus en plus étroitement les locations de courte durée, notamment en exigeant des hôtes qu'ils obtiennent une licence et paient des frais d'enregistrement, ou en limitant les locations dans les quartiers d'affaires.

Airbnb a intenté un procès à New York en juin, affirmant que l'application par la ville de la loi locale 18 rendrait plus difficile l'activité des hébergeurs et qu'elle mettait en place "son dispositif réglementaire le plus extrême et le plus oppressif à ce jour, qui fonctionne comme une interdiction de facto des locations de courte durée".

Le juge a toutefois estimé que le fait d'exiger d'Airbnb qu'il vérifie les inscriptions potentielles était un "moyen très simple" de s'assurer qu'il ne facilitait plus les activités illégales et ne gagnait plus d'argent grâce à elles.

Elle a cité des données selon lesquelles la ville avait reçu près de 12 000 plaintes concernant des locations de courte durée entre 2017 et 2021.

"Il est clair que les personnes interrogées ont identifié un problème majeur", a écrit Mme Bluth, "et ces règles tentent de résoudre ce problème".

La juge a ajouté qu'Airbnb a affirmé qu'il devrait retirer de nombreuses inscriptions, mais n'a offert aucune preuve qu'il a arrêté ou modifié les réservations pour les séjours après l'entrée en vigueur de la loi.

Theo Yedinsky, directeur de la politique mondiale d'Airbnb, a déclaré : "Les règles de la ville de New York en matière de location à court terme portent un coup à son économie touristique et aux milliers de New-Yorkais et de petites entreprises des quartiers périphériques qui dépendent du partage de logement et des revenus du tourisme pour joindre les deux bouts.

Airbnb a déclaré que plus de 80 000 personnes ont réservé des séjours à partir du 5 septembre, date à laquelle la loi entrera en vigueur. La loi devait initialement entrer en vigueur au début du mois de juillet, mais elle a été repoussée au mois de septembre afin de donner aux deux parties l'occasion d'exposer pleinement les problèmes devant le tribunal. (Reportage de Doyinsola Oladipo à New York ; rédaction de Jonathan Oatis)