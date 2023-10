Mercredi, l'administration Biden s'est attaquée une nouvelle fois aux faux frais impopulaires en proposant que les entreprises soient tenues de divulguer d'emblée les frais obligatoires et en demandant aux banques de ne pas imposer de frais excessifs pour des informations de base telles que le solde d'un compte.

La lutte contre les faux frais s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'administration du président Joe Biden pour soulager le portefeuille des électeurs à l'approche d'une année électorale.

Le démocrate Joe Biden est candidat à un second mandat de quatre ans et les républicains le harcèlent sur l'inflation et l'état de l'économie.

M. Biden a déclaré que son administration s'était efforcée de lutter contre les tarifs abusifs dans des secteurs allant de la banque à l'hôtellerie, en passant par les spectacles, la location de logements et le câble.

"Les recherches montrent que, sans s'en rendre compte, les gens peuvent finir par payer jusqu'à 20 % de plus à cause de ces frais cachés qu'ils n'auraient payé s'ils avaient pu voir le prix total à l'avance et le comparer à d'autres options. Ce n'est pas bien", a déclaré M. Biden lors d'une allocution prononcée dans la roseraie de la Maison-Blanche.

Il a fait l'éloge d'Airbnb, qui propose d'emblée le prix total des locations de vacances.

En s'attaquant aux "frais inutiles", M. Biden et ses alliés pourront montrer qu'ils aident les gens à faire face aux coûts, alors que de nombreux Américains ne sont pas satisfaits de la gestion économique du président.

L'administration a déjà proposé une règle visant à obliger les compagnies aériennes à divulguer les frais à l'avance.

La Commission fédérale du commerce a proposé mercredi un nouveau règlement visant à interdire les frais cachés dans un grand nombre de secteurs, notamment les agences de location de voitures, les hôtels et les fournisseurs de billets d'événements. L'agence estime que ces frais coûtent aux consommateurs des dizaines de milliards de dollars par an, notamment en ce qui concerne les frais de séjour dans les hôtels.

"Ces frais de pacotille fonctionnent comme une taxe invisible qui gonfle discrètement les prix dans toute l'économie", a déclaré Lina Khan, présidente de la FTC, lors d'une conférence téléphonique organisée mardi en amont de l'événement organisé par la Maison-Blanche.

Les entreprises devront inclure tous les frais obligatoires dans le prix initial qu'elles communiquent à leurs clients, ce qui facilitera la comparaison des prix, a déclaré la FTC.

La nouvelle règle proposée permettrait à l'agence d'exiger des sanctions pécuniaires de la part des entreprises qui l'enfreignent et d'obtenir des remboursements pour les clients.

Parallèlement, le Consumer Financial Protection Bureau a publié mercredi un avis consultatif selon lequel les banques et les coopératives de crédit ne peuvent facturer des frais excessifs aux consommateurs qui souhaitent vérifier le solde d'un compte ou connaître le montant nécessaire au remboursement d'un prêt.

Au début de l'année, le CFPB a proposé de réduire les frais de retard sur les cartes de crédit, ce qui a suscité la colère des banques. En février, le CFPB a proposé de limiter les frais de retard, en fixant à 8 dollars le seuil au-delà duquel les émetteurs de cartes de crédit devraient fournir des justifications, contre 30 dollars actuellement.

La Cour suprême examine actuellement un recours contre la structure de financement du CFPB déposé par l'industrie des prêts sur salaire, qui, selon l'administration, constitue une menace pour la viabilité de l'agence. (Reportage de Diane Bartz, Jeff Mason et Douglas Gillison ; Rédaction de Richard Chang)