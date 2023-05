La banque centrale italienne constate une forte hausse des loyers sur fond de protestations des étudiants contre le logement

La combinaison de salaires bas, d'une pénurie de logements, de l'expansion des locations de vacances à court terme et d'une inflation incessante a entraîné une crise du logement qui affecte particulièrement les étudiants et les bas salaires.

"Les prix des loyers actuels et futurs seraient en forte hausse", a déclaré la Banque d'Italie dans son enquête sur le marché du logement au premier trimestre 2023, sur la base d'entretiens avec environ 1 500 agents immobiliers.

Des étudiants italiens ont commencé à dormir dans des tentes dans certaines grandes villes pour attirer l'attention sur le problème.

Selon l'étude de la Banque d'Italie, réalisée entre début janvier et début février, l'écart entre les agents qui prévoient une hausse des prix des loyers et ceux qui s'attendent à une baisse est le plus élevé depuis le début des relevés, à 45,9 points de pourcentage, ce qui suggère que les prix des loyers vont probablement continuer à augmenter.

Des données distinctes du portail immobilier Idealista montrent que les loyers ont augmenté de 10,1 % en glissement annuel au niveau national en avril, atteignant le niveau record de 12,5 euros (13,8 dollars) par mètre carré. À Milan, l'une des villes les plus chères d'Italie, la moyenne est de 22 euros par mètre carré.

Le manque de logements abordables à Milan a incité une étudiante à dormir dans une tente devant son université pendant quelques jours ce mois-ci, dans une protestation symbolique qui a depuis été reproduite dans d'autres villes universitaires comme Bologne, Rome et Naples.

Ilaria Lamera, qui passait deux heures à faire la navette depuis sa maison dans la province de Bergame, a déclaré qu'elle avait souvent été confrontée à des tentatives d'escroquerie ou à des logements insalubres avant de trouver une chambre à Milan.

S'adressant à Reuters sous sa tente, elle a exhorté les autorités régionales à "construire de nouvelles résidences pour étudiants ou à offrir des incitations aux propriétaires pour les persuader de louer à des étudiants plutôt qu'à des plateformes telles qu'Airbnb".

En guise de première réponse, le gouvernement a annoncé une enveloppe supplémentaire de 660 millions d'euros pour le logement étudiant, tandis que la ministre du tourisme, Daniela Santanche, rédige un projet de loi visant à réglementer les locations à court terme, que certains accusent de faire grimper les prix dans les centres-villes.

(1 dollar = 0,9084 euro)