La ville de New York va retarder l'application d'une nouvelle loi contre les hôtes Airbnb

La ville de New York va retarder l'application d'une nouvelle loi municipale qui, selon Airbnb Inc., pourrait limiter le nombre de personnes pouvant héberger des locations dans la ville, comme l'a montré un document déposé au tribunal vendredi.

La société de location à court terme a intenté une action en justice contre la ville le 1er juin à propos de la loi qu'elle qualifie d'"interdiction de facto" des locations à court terme qui doit entrer en vigueur le 1er juillet.

En vertu de cette loi, les hôtes doivent être des occupants permanents des logements qu'ils louent et doivent s'enregistrer auprès de l'Office of Special Enforcement (OSE) du maire avant de publier des annonces de location.

Le bureau n'émettra pas d'amendes à l'encontre des hôtes ou des services de réservation avant le 5 septembre, selon le document déposé.

Le bureau du maire de New York, Eric Adams, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Airbnb a affirmé que la loi rendrait plus difficile l'activité des hôtes en exigeant qu'ils se conforment à de nombreux règlements de zonage, à des lois sur l'habitation et à des codes de construction et d'entretien des logements.

"Nous espérons que la ville utilisera le temps utile pour collaborer avec nous sur une solution alternative raisonnable qui bénéficiera aux hôtes, au tourisme et à l'économie locale", a déclaré l'avocate d'Airbnb, Karen Dunn, associée chez Paul, Weiss, dans un communiqué.

Airbnb a déclaré qu'au cours de la première semaine de juillet, plus de 5 500 locations de courte durée ont été réservées pour accueillir plus de 10 000 hôtes dans la ville de New York.

Les actions de la société ont augmenté de 5 % pour atteindre 122,71 dollars.

L'affaire est Airbnb Inc. v New York City Mayor's Office of Special Enforcement à la Cour suprême de l'État de New York à Manhattan. (Reportage de Doyinsola Oladipo à New York ; Rédaction de Richard Chang)