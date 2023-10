Les avantages fiscaux accordés aux résidents étrangers au Portugal ne sont "plus justifiés", a déclaré le Premier ministre Antonio Costa, qui a promis de mettre fin à ce régime pour les nouveaux demandeurs en 2024, après qu'il ait fait grimper les prix du logement dans l'un des pays les plus pauvres d'Europe occidentale.

Lancé en 2009, ce régime permet aux personnes qui deviennent résidents en passant plus de 183 jours par an dans le pays de bénéficier d'un taux d'imposition spécial de 20 % sur les revenus d'origine portugaise provenant d'"activités à forte valeur ajoutée", comme les médecins et les professeurs d'université.

Il a été mis en place pour attirer les investisseurs et les professionnels alors que le Portugal souffrait de la crise financière.

Parmi les autres avantages de ce régime - connu sous le nom de "résident non habituel" - figurent des exonérations fiscales sur la quasi-totalité des revenus étrangers s'ils sont imposés dans le pays d'origine et un taux d'imposition forfaitaire de 10 % sur les pensions de retraite provenant d'une source étrangère.

Les citoyens portugais qui ont vécu à l'étranger pendant cinq ans ou plus peuvent également en bénéficier.

Lundi en fin de journée, M. Costa a déclaré à CNN Portugal que ce régime avait "gonflé le marché du logement" et qu'il s'agissait d'une "injustice fiscale qui n'est plus justifiée".

Il s'agit d'une "injustice fiscale qui n'est plus justifiée". "Cela n'a plus de sens", a ajouté M. Costa, expliquant que les personnes qui en bénéficient déjà continueraient à le faire.

Cette annonce intervient deux jours après que des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Lisbonne et d'autres villes du Portugal pour protester contre la flambée des loyers et des prix de l'immobilier, alimentée par une gentrification croissante et un tourisme record.

Les données du gouvernement montrent que plus de 50 % des travailleurs ont gagné moins de 1 000 euros (1 046 $) par mois l'année dernière, et une augmentation de 65 % des loyers à Lisbonne depuis le début du boom du tourisme en 2015 a rendu les appartements inabordables pour beaucoup.

Les prix de vente ont bondi de 137 % au cours de cette période, selon les spécialistes des données sur le logement Confidencial Imobiliario.

Les critiques affirment que les mesures annoncées par le gouvernement au début de l'année, qui comprennent des restrictions sur les locations à court terme Airbnb et des changements dans le système de visa doré du pays, n'ont pas été suffisantes pour maîtriser la crise, qui a également été exacerbée par une pénurie chronique de logements abordables.

(1 $ = 0,9558 euros) (Reportage de Catarina Demony ; Rédaction d'Andrei Khalip et Mark Potter)