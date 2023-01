Le Trésor américain, les organismes de surveillance financière et les entreprises figurent parmi les créanciers de FTX.

FTX, qui figurait autrefois parmi les meilleures bourses de crypto-monnaies du monde, a secoué le secteur en novembre en déposant son bilan, laissant un million de clients et d'autres investisseurs estimés à des pertes totales de plusieurs milliards de dollars.

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain et l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis figurent parmi les personnes à qui FTX doit de l'argent, selon la liste des créanciers déposée mercredi devant un tribunal américain. Elle ne donne pas de détails sur la nature ou le montant des sommes dues.

La FINMA, organisme suisse de surveillance des marchés, et le régulateur japonais FSA figurent également dans le document de 116 pages.

Un porte-parole de la FINMA a déclaré qu'elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle figurait sur la liste des créanciers. L'organisme de surveillance n'était pas un client de FTX et n'avait pas agi sur ses plates-formes, ont-ils ajouté.

Le FinCEN et l'IRS ont refusé de faire des commentaires. La FSA du Japon, contactée en dehors des heures de bureau, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Une foule d'entreprises des industries traditionnelles et du secteur des crypto-monnaies, dont Airbnb Inc et Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde et autrefois grand rival de FTX, ont également été citées comme créancières.

Airbnb et Binance n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

FTX a déclaré l'année dernière qu'il devait à ses 50 plus grands créanciers près de 3,1 milliards de dollars. En janvier, le juge américain des faillites John Dorsey a autorisé FTX à garder secrets les noms de 9 millions de ses clients individuels pendant trois mois.

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui a été accusé d'avoir volé des milliards de dollars aux clients de FTX pour payer les dettes contractées par son fonds spéculatif axé sur la crypto-monnaie, a plaidé non coupable aux accusations de fraude. Son procès est prévu en octobre.