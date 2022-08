Le chiffre d'affaires d'Airbnb au troisième trimestre dépasse les estimations grâce à la hausse des réservations estivales

La société basée à San Francisco prévoit un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours compris entre 2,78 et 2,88 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes, qui étaient de 2,77 milliards de dollars, selon Refinitiv IBES.

Les voyageurs d'Europe et d'Amérique du Nord ont fait des réservations anticipées pour visiter leurs lieux touristiques préférés, tant au niveau national qu'international, ce qui a accéléré la demande pour les locations de vacances à long terme de la société.

Airbnb, qui a modifié son service en mai pour faciliter les locations plus longues, a déclaré que les séjours de longue durée ont augmenté de près de 25 % par rapport à l'année dernière et de près de 90 % par rapport au deuxième trimestre de 2019.

Marriott International Inc a également bénéficié de séjours hôteliers plus longs et de voyages de groupe qui l'ont aidé à dépasser les objectifs de Wall Bourse en matière de revenus et de bénéfices trimestriels.

L'assouplissement des restrictions COVID et la réouverture des frontières ont stimulé les voyages transfrontaliers, encourageant les hôtes à facturer davantage et faisant grimper les tarifs journaliers moyens d'Airbnb de 1% à 164 dollars.

Les prévisions de l'entreprise pour les réservations du troisième trimestre sont équivalentes à la croissance du deuxième trimestre.

Elle a déclaré un bénéfice net de 379 millions de dollars, soit 56 cents par action, contre une perte de 68 millions de dollars, soit 11 dollars par action, un an plus tôt.

Les recettes ont augmenté de 58 % pour atteindre 2,10 milliards de dollars, ce qui est presque conforme aux estimations de 2,11 milliards de dollars.