Les actions d'Airbnb chutent après une enquête sur des expériences désagréables vécues par des clients

Selon le rapport de The Bear Cave, des incidents horribles concernant des clients séjournant dans des Airbnb gérés individuellement abondent sur internet, y compris des exigences de nettoyage surprises et des annulations de dernière minute, ainsi que de nombreux exemples de clients ayant trouvé des caméras cachées dans les chambres et les salles de bains.

Airbnb n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les actions de l'entreprise ont baissé de 5 % dans les échanges de l'après-midi.

En 2022, le chiffre d'affaires d'Airbnb a augmenté de 40 % par rapport à l'année précédente et il s'agit de l'année la plus rentable jamais enregistrée par l'entreprise. La société basée à San-Fransico a fait état d'une augmentation de 16 % des inscriptions actives au quatrième trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021. Les nuitées et les expériences réservées ont augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente, mais n'ont pas atteint les estimations des analystes.

Au début de l'année, les agences de voyage ont déclaré qu'elles n'avaient pas encore constaté de baisse de la demande malgré les inquiétudes liées au ralentissement de l'économie.

Le mois dernier, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de Montréal utilisé par des résidents de longue durée et des hôtes de courte durée ayant réservé un logement par l'intermédiaire d'Airbnb. Les autorités municipales ont déclaré que les logements de l'immeuble résidentiel n'étaient pas censés être loués à ces fins.

Certains des meilleurs hôtes professionnels de l'entreprise ont supprimé Airbnb et construit leurs propres plateformes de réservation et proposent des offres moins chères.

L'augmentation du nombre de propriétés gérées par des professionnels concurrencera directement l'entreprise et pourrait menacer davantage ses revenus, selon le rapport. Mais certains analystes sont plus optimistes quant aux perspectives d'Airbnb.

"Airbnb... se trouve sur un marché de l'offre beaucoup plus favorable, et ressemble beaucoup plus à Amazon : tout ce qui se trouve sur Amazon est pratiquement achetable d'une autre manière, mais cela n'en fait pas une plateforme moins précieuse", a déclaré Richard Clarke, analyste chez Bernstein, dans une note.

Airbnb a licencié en mars une partie du personnel chargé du recrutement afin de réduire les coûts et de protéger les marges.