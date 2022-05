Les agences de voyage américaines renforcent leur marketing pour attirer les voyageurs en quête de soleil et de sable.

Après avoir été l'une des plus grandes victimes de la crise sanitaire, des entreprises telles que Airbnb Inc, Booking Holdings Inc, Expedia Group Inc et Tripadvisor Inc ont rapidement pris un virage en raison d'une demande de voyages sans précédent de la part d'Américains fatigués par la pandémie.

Environ six Américains sur dix ont prévu de faire au moins un voyage d'été cette année, selon les données mensuelles de la société à but non lucratif U.S. Travel Association publiées en avril.

"Cela pourrait être le plus grand été de voyages de notre vie et la dernière chose que quelqu'un voudrait faire est de le manquer", a déclaré Richard Clarke, analyste chez Bernstein, à Reuters.

Selon le cabinet d'études de marché Insider Intelligence, l'industrie américaine du voyage devrait consacrer 14,2 %, soit environ 4 milliards de dollars, de son budget marketing cette année à la publicité numérique.

Bien que l'augmentation des dépenses devrait entraîner une baisse des bénéfices à court terme, les avantages de cet effort pourraient largement dépasser les coûts dans les années à venir, car la demande de voyages ne peut que monter en flèche.

GRAPHIQUE : Les revenus vont bondir grâce à la demande de voyages

"Les clients sont prêts à payer le prix fort pour leurs réservations. Il y a eu beaucoup d'économies au cours des deux dernières années... donc, même avec l'inflation, il y a suffisamment de clients qui paieront des prix plus élevés juste pour pouvoir voyager", a déclaré à Reuters Tim Hentschel, directeur général d'HotelPlanner.

Par exemple, les prix des billets en mars pour les vols intérieurs américains ont augmenté de 15 % en glissement mensuel, selon l'indice Adobe Digital Economy, mais cette hausse n'a pas affecté la demande de vols, ce qui suggère que les Américains font abstraction de l'impact de l'inflation galopante, du moins pour le moment.

RIDING A BOOM

Les entreprises de voyage mettent tout en œuvre pour séduire les vacanciers et prennent toutes les mesures possibles pour améliorer leurs sites Web et proposer des services innovants.

Au début du mois, le directeur financier d'Airbnb, Dave Stephenson, a déclaré que l'entreprise augmentait ses "dollars de marketing", bien que ceux-ci restent relativement constants en tant que pourcentage du chiffre d'affaires.

Mercredi, la société basée à San Francisco a remanié son application et son site Web pour permettre aux voyageurs de partager leurs vacances entre deux propriétés et de réserver des logements en parcourant une liste exhaustive de catégories sans avoir à saisir de destination.

Parallèlement, Booking a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les dépenses de marketing du deuxième trimestre représentent un pourcentage légèrement plus élevé de ses réservations brutes par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, tandis que son rival Expedia prévoit de "dépenser pendant la reprise (des voyages)".

Les coûts de marketing et de publicité constituent la majeure partie des dépenses globales de la plupart des sociétés de voyage, qui doivent chercher des moyens nouveaux et innovants pour maintenir l'intérêt des gens pour leurs produits.

Les dépenses de marketing de Booking représentaient environ 46 % de ses dépenses d'exploitation totales au premier trimestre, tandis que les dépenses de vente et de marketing d'Expedia représentaient près de 60 % des coûts et dépenses.

GRAPHIQUE : Montée en flèche des dépenses

"Nous pensons que cette année, dans un marché du voyage qui se redresse, il y a potentiellement une occasion unique de se pencher vraiment sur le marketing et le merchandising", a déclaré David Goulden, directeur financier de Booking, au début du mois.