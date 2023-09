Les compagnies aériennes et les aéroports américains se sont préparés à un week-end chargé à l'approche de la fête du travail, les voyageurs prévoyant de s'envoler vers des destinations internationales et plus fraîches.

Selon l'application de réservation de voyages Hopper, plus de 20 millions de passagers quitteront les aéroports américains entre jeudi et mardi, soit une augmentation de 14 % par rapport à la même période de l'année précédente, poursuivant ainsi l'essor des voyages internationaux observé ces derniers mois.

L'administration de la sécurité des transports (TSA) prévoit de contrôler plus de 14 millions de passagers entre le 1er et le 6 septembre.

"Nous prévoyons que le week-end de la fête du travail sera très chargé, avec un nombre de passagers supérieur de près de 11 % à celui de l'année dernière - un nombre qui dépasse déjà celui de 2019", a déclaré David Pekoske, administrateur de la TSA, dans un communiqué.

Les voyageurs américains se sont rendus plus fréquemment à l'étranger au cours des derniers mois, profitant de la flexibilité des horaires de travail, de la fin des tests de dépistage du coronavirus et de la force du dollar américain.

Les réservations internationales de vols, d'hôtels, de voitures de location et de croisières pour le week-end de la fête du travail ont augmenté de 44 % par rapport à l'année dernière, selon le groupe de voyage AAA, tandis que les réservations nationales ont augmenté de 4 % par rapport à l'année dernière.

Les voyagistes ayant une présence internationale plus importante ont enregistré des bénéfices importants, des entreprises telles qu'Airbnb ou Marriott prévoyant une forte demande à l'avenir en raison de la vigueur des voyages dans le monde et de l'augmentation des tarifs des chambres d'hôtel.

"Les tarifs des chambres aux États-Unis ont augmenté de 2,5 % au cours des 26 premiers jours du mois d'août et nous prévoyons des augmentations similaires d'une année sur l'autre pour le long week-end", a déclaré Jan Freitag, directeur national de l'analyse de l'hôtellerie chez CoStar Group.

Selon l'AAA, Vancouver, Rome, Londres, Dublin et Paris sont les cinq principales destinations pour le long week-end.

Les réservations pour les croisières intérieures semblent également solides, en hausse de 19 % par rapport à l'année précédente, selon les estimations de l'AAA. Les tarifs aériens pour les escapades nationales s'élèvent en moyenne à 226 dollars par billet, soit une baisse de 11 % par rapport à l'année dernière et de 20 % par rapport au week-end de la fête du travail en 2019, selon Hopper.

Alors que les analystes s'attendent à ce que la demande se maintienne ce week-end, l'ouragan Idalia a fait des ravages dans certaines régions des États-Unis, bouleversant les plans de voyage de milliers de personnes.

Selon le site web Flightaware.com, plus de 1 500 vols ont été retardés vendredi et 60 ont été annulés, alors que l'ouragan Idalia a frappé la région de Big Bend, en Floride, en début de semaine. (Reportage de Priyamvada C à Bengaluru ; Reportage complémentaire de Doyinsola Oladipo à New York ; Rédaction de Vinay Dwivedi)