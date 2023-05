Les sombres prévisions d'Airbnb pèsent sur les valeurs hôtelières et aériennes

Les prévisions sombres de la société de location de vacances Airbnb ont pesé sur les valeurs liées aux voyages mercredi, le ralentissement attendu des réservations signalant une baisse imminente de la demande de voyages, les consommateurs recherchant des logements moins chers dans un contexte de craintes d'inflation et de récession.

Airbnb, qui a annoncé une hausse de 20 % de son chiffre d'affaires trimestriel mercredi, a déclaré qu'il s'attendait à une baisse des réservations et des tarifs journaliers moyens, principalement de la part des voyageurs sensibles au prix aux États-Unis, son plus grand marché. Les actions de la société ont chuté de plus de 10 % après l'annonce et de nombreux analystes ont revu à la baisse leur objectif de cours pour l'action. Les prévisions d'Airbnb renforceront la prudence dans le secteur du voyage, qui englobe les hôtels, les compagnies aériennes et les sociétés de location de vacances, selon une note aux investisseurs rédigée par les analystes de JPMorgan, sous la direction de Doug Anmuth. "Nous pensons également que le commentaire d'Airbnb entraînera une plus grande prudence dans le secteur du voyage, mais plus particulièrement en ce qui concerne les vacances et les États-Unis", ont déclaré les analystes. L'indice S&P 1500 Airlines était en baisse d'environ 3 % mercredi, Delta Air Lines Inc, American Airlines Group Inc, et Southwest Airlines Co étant parmi les plus grands perdants. Les actions des chaînes hôtelières étaient également en baisse. Hilton Worldwide Holdings Inc a chuté de 3,6 %, Wynn Resorts a perdu 1,1 % et Hyatt Hotels a perdu près de 4 %. Le mois dernier, Delta Airlines, la plus grande compagnie aérienne américaine en termes de chiffre d'affaires et de valeur de marché, a proposé des perspectives optimistes concernant la demande de voyages estivaux, ce qui devrait se traduire par un bénéfice plus élevé que prévu pour le trimestre se terminant en juin. Mais les compagnies aériennes se préparent à des coûts d'exploitation plus élevés et à des revenus plus faibles, car l'évolution des habitudes de voyage dans un monde post-pandémique oblige les transporteurs à réajuster les horaires, à supprimer des vols, à réorganiser les réseaux et à remplir les avions avec autant de passagers que possible, ont déclaré des analystes et des dirigeants de compagnies aériennes. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; Rédaction de Lance Tupper et Aurora Ellis)