Près d'un million de foyers et d'entreprises du Texas étaient toujours privés d'électricité vendredi, cinq jours après l'arrivée de l'ouragan Beryl, dont les vents violents et les pluies ont abattu des arbres et des infrastructures électriques.

CenterPoint Energy, le plus grand fournisseur d'électricité du Texas, a déclaré qu'environ 870 000 de ses clients restaient touchés. Selon son site web, l'entreprise a rétabli l'électricité pour environ 1,4 million de clients dans les jours qui ont suivi l'ouragan Beryl.

Les frustrations des habitants se sont accrues au fur et à mesure que les températures augmentaient à Houston et que l'indice de chaleur dépassait les 100 degrés Fahrenheit (38°C). Certains commerces sont restés fermés en raison du manque d'électricité, tandis que les habitants ont été contraints de jeter des centaines de dollars de provisions.

"Le récent ouragan n'était que de catégorie 1. Nous devrons probablement faire face à d'autres ouragans, qui pourraient être plus violents. Aurons-nous les mêmes problèmes ? L'entreprise chargée de réparer le pays sera-t-elle prête cette fois-ci ? a déclaré Soonkack Kook, fondateur d'un café dans le quartier de Midtown Houston, dans un post Instagram.

Cette semaine, les météorologues de l'Université d'État du Colorado ont revu à la hausse leurs prévisions concernant la gravité des ouragans de 2024 et ont qualifié Beryl de signe avant-coureur d'une saison qui pourrait être très active. Ils prévoient désormais six tempêtes majeures, catégorisées par des vents de plus de 111 miles par heure, contre une prévision antérieure de cinq.

Beryl a été la tempête de catégorie 5 la plus précoce jamais enregistrée lorsqu'elle s'est développée il y a plus d'une semaine, mais elle a frappé la côte du Texas comme une tempête de catégorie 1 avec des vents d'environ 80 milles à l'heure.

Le café Kook's a ouvert un pop-up à l'extérieur car il n'a pas eu d'électricité depuis cinq jours et ne peut se permettre de rester fermé aussi longtemps.

Les habitants privés d'électricité ont cherché des hôtels et des réservations sur des plateformes de location de vacances comme Airbnb, mais peu d'options étaient disponibles, souvent à des prix élevés. Certains ont déclaré qu'ils envisageaient de quitter la ville pour le week-end, incapables de faire face à l'absence d'électricité et de chauffage.

RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

Beryl a touché terre lundi près de la baie de Matagorda, dans le sud du Texas, à environ 64,37 km de Freeport, au Texas, qui abrite la troisième plus grande installation de gaz naturel liquéfié du pays ainsi que de nombreuses installations chimiques.

Freeport LNG, la troisième plus grande installation de gaz naturel liquéfié aux États-Unis, a commencé à extraire de petits volumes de gaz naturel pour les traiter jeudi, selon les données de la société financière LSEG. La société n'a pas fourni de mise à jour opérationnelle depuis dimanche, date à laquelle elle a déclaré avoir réduit sa production.

Le fabricant de produits chimiques Dow a connu une instabilité du processus en raison de l'ouragan Beryl et les taux de production de l'usine ont été réduits, a déclaré l'entreprise dans une déclaration aux autorités de réglementation.

Olin, une autre entreprise chimique, a déclaré un cas de force majeure mercredi pour certains produits et expéditions de produits aromatiques après que Beryl a causé des dommages à ses installations de Freeport.

Le fabricant de produits chimiques BASF a déclaré que ses installations au Texas n'avaient subi qu'un impact minimal de l'ouragan Beryl et que le site travaillait à la reprise de ses activités normales.

Formosa Plastics, qui a temporairement arrêté les activités de son usine de Point Comfort à la suite d'un dysfonctionnement d'un système de compression de gaz, s'attend à un retour à la normale d'ici la fin de la semaine prochaine, Beryl n'ayant pas causé de dégâts importants.

Les ports de la côte du Golfe, qui avaient été fermés avant l'ouragan, ont largement repris leurs activités et le trafic maritime.

L'impact sur les raffineries et les plates-formes de production offshore a également été limité.