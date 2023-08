AirBoss of America Corp. est une entreprise canadienne qui développe, fabrique et commercialise des produits à base de caoutchouc. La société offre ses produits aux secteurs de l'automobile, du commerce lourd, de la construction et des infrastructures, du pétrole et du gaz, et de la défense. La société exerce ses activités par le biais de trois segments : Rubber Solutions, Engineered Products, et AirBoss Defense Group. Son segment Rubber Solutions comprend la fabrication et la distribution de mélanges de caoutchouc et la distribution de produits chimiques liés au mélange de caoutchouc. Son segment Engineered Products comprend la fabrication et la distribution de pièces d'amortissement des bruits, des vibrations et des chocs. Son segment AirBoss Defense Group comprend la fabrication et la distribution de produits de protection personnelle et de sécurité, principalement pour les menaces chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives (CBRN-E), et la fabrication de produits semi-finis liés au caoutchouc. La société a ses installations d'exploitation au Canada et aux États-Unis.

Secteur Produits chimiques de base