Airbus SE : Toujours du potentiel 31/01/2022 | 09:25 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 31/01/2022 | 09:25 achat En cours

Cours d'entrée : 113.24€ | Objectif : 123€ | Stop : 107.5€ | Potentiel : 8.62% Le titre Airbus SE ne donne aucun signe d'essoufflement de sa dynamique haussière. On pourra miser sur une poursuite de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 123 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Sous-secteur Fabrication d'avions commerciaux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AIRBUS SE -0.87% 97 698 THE BOEING COMPANY -5.34% 112 230 TEXTRON INC. -13.64% 14 696 DASSAULT AVIATION 9.79% 9 683 AVIC ELECTROMECHANICAL SYST.. -33.33% 7 359 AVICOPTER PLC -31.17% 5 122 AVICHINA INDUSTRY & TECHNOL.. -18.74% 4 383 EMBRAER S.A. -20.39% 2 697 EHANG HOLDINGS LIMITED -3.75% 796 DRONE DELIVERY CANADA CORP. -12.00% 116

Données financières EUR USD CA 2021 52 109 M 58 524 M - Résultat net 2021 3 352 M 3 764 M - Tréso. nette 2021 6 350 M 7 131 M - PER 2021 26,0x Rendement 2021 0,73% Capitalisation 88 109 M 98 689 M - VE / CA 2021 1,57x VE / CA 2022 1,32x Nbr Employés 125 888 Flottant - Prochain événement sur AIRBUS SE 17/02/22 Année 2021 Publication de résultats

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 21 Dernier Cours de Cloture 112,12 € Objectif de cours Moyen 144,07 € Ecart / Objectif Moyen 28,5%

Dirigeants et Administrateurs Guillaume Faury Chief Executive Officer Dominik Asam Chief Financial Officer René Richard Obermann Chairman Sabine Klauke Chief Technical Officer Alberto Jose Gutierrez Moreno Chief Operating Officer