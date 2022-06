Airbus SE : Un niveau d'achat 28/06/2022 | 08:51 achat En cours

Cours d'entrée : 94.11€ | Objectif : 102.74€ | Stop : 88€ | Potentiel : 9.17% La zone de soutien en données quotidiennes des 90.92 EUR pourrait faciliter l'amorce d'un rebond pour Airbus SE.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 102.74 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Données financières EUR USD CA 2022 60 254 M 63 419 M - Résultat net 2022 4 184 M 4 403 M - Tréso. nette 2022 8 380 M 8 820 M - PER 2022 17,9x Rendement 2022 1,94% Capitalisation 74 752 M 78 678 M - VE / CA 2022 1,10x VE / CA 2023 0,88x Nbr Employés 127 120 Flottant 74,0% Prochain événement sur AIRBUS SE 27/07/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Clôture 94,94 € Objectif de cours Moyen 147,82 € Ecart / Objectif Moyen 55,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Guillaume Faury Chief Executive Officer & Director Dominik Asam Chief Financial Officer René Richard Obermann Chairman Sabine Klauke Chief Technical Officer Alberto Jose Gutierrez Moreno Chief Operating Officer