Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - avions commerciaux (69,4%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ; - systèmes de défense et aérospatiaux (19,1%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ; - hélicoptères civils et militaires (11,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (41,3%), Asie-Pacifique (26,2%), Amérique du Nord (23,1%), Moyen Orient (4,4%), Amérique latine (3,5%) et autres (1,5%).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense