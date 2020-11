Airbus : Berenberg relève sa cible

05/11/2020 | 16:23

Berenberg a annoncé jeudi qu'il avait relevé son objectif de cours sur Airbus de 76 à 80 euros, affirmant sa confiance dans le redressement de l'avionneur.



L'intermédiaire financier - qui affiche une recommandation d'achat sur le titre - souligne que les résultats de 3ème trimestre du groupe d'aéronautique sont ressortis supérieurs aux attentes.



'Le groupe est revenu à une tendance favorable au niveau du cash flow et s'est dit confiant dans le fait que la cadence de production de 40 A320 par mois représentait un plancher', ajoute le courtier allemand.



Pour Berenberg, le scénario de la reprise et les perspectives de croissance du groupe demeurent aujourd'hui des éléments 'attractifs'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.