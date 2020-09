Airbus : BofA ajoute le titre à sa liste de meilleures idées

30/09/2020 | 12:32

BofA a ajouté mercredi le titre Airbus à la liste de ses 10 meilleures idées d'investissement ('Top 10 Best Ideas List') pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) en raison d'un cours de Bourse jugé 'attractif'.



'Aux niveaux actuels, le titre Airbus se traite à environ 11,5x son PER 2022, sur la base d'une cadence de production de 52 appareils A320 par mois et d'une contribution au résultat nulle des appareils de grande capacité', explique l'analyste.



A titre de comparaison, Airbus s'échangeait autour de 18x son PER sur la période 2016-2019, lorsque le groupe était passé devant Boeing pour devenir le leader mondial du marché des avions à fuselage étroit, rappelle-t-il dans une note.



Bank of America - qui déclare s'attendre à un redressement de l'activité impulsé par l'A320 d'ici à 2022 - estime que le cours de Bourse représente une opportunité intéressante pour s'exposer au numéro un mondial des moyen porteurs.



L'intermédiaire - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - en profite pour relever son objectif de cours de 84 à 86 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.