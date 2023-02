Airbus : BofA relève son objectif de cours

Bank of America a annoncé vendredi avoir relevé son objectif de cours sur Airbus de 185 à 200 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier reconnaît que la chaîne d'approvisionnement de l'avionneur européen reste tendue, mais souligne qu'elle tend à s'améliorer.



Surtout, l'accélération des cadences de production portant sur l'A350 et l'A330 constitue un élément particulièrement encourageant, écrit l'analyste dans son étude.



Si BofA dit réduire ses prévisions de bénéfice pour 2023, le professionnel indique revoir à la hausse ses estimations à horizon 2025 sur la foi des nouveaux objectifs de livraisons communiqués par le groupe.



