Airbus : Jefferies reste à achat après les trimestriels

Jefferies réaffirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de 150 euros sur Airbus, au lendemain de la publication par le constructeur aéronautique d'un EBIT ajusté du premier trimestre supérieur de 75% aux attentes.



'Les prévisions du groupe sont réitérées, mais deviennent plus difficiles, comme mentionné lors de la conférence', note le broker qui met aussi en avant comme élément clé de la publication, l'objectif d'une montée graduelle à 75 A320 par mois en 2025.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.