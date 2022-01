Airbus : Morgan Stanley relève son objectif de cours

Morgan Stanley a relevé mercredi son objectif de cours sur Airbus, qu'il accroît de 120 à 135 euros, tout en maintenant un conseil 'surpondérer' sur la valeur.



Dans une note consacrée au secteur européen de l'aéronautique, le bureau d'études estime que le titre présente le profil risque/rendement le plus favorable du secteur de l'aviation civile.



'Nous pensons qu'Airbus dispose de la meilleure visibilité en termes de résultats au sein du secteur de l'aéronautique commerciale, du plus grand nombre de catalyseurs positifs potentiels et du potentiel haussier le plus significatif en terme d'objectif de cours', souligne-t-il.



'La solidité continue de la demande pour l'A321neo et la gamme de monocouloirs devrait, plus généralement, soutenir les livraisons et la croissance des résultats en 2022', ajoute-t-il.



