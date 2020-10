Airbus : Oddo BHF reste à 'achat', ajuste sa cible

12/10/2020 | 09:47

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur Airbus avec un objectif de cours ajusté de 92 à 89 euros, dans le sillage d'un nouvel abaissement de son scenario de trafic mondial après les coupes récentes des compagnies aériennes dans leurs programmes hivernaux.



'Le coup d'arrêt porté à la reprise du trafic aérien implique à court terme un décalage (mineur) dans le temps de la réduction des stocks et de la remontée des cadences', estime l'analyste concernant le constructeur aéronautique.



Toutefois, le bureau d'études considère qu'à contrario, 'les cadences actuelles offrent un plancher solide porté par une skyline de livraisons assainie et de solides atouts (Chine, ECAs, retraits...)'.



