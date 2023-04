Airbus : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Airbus Group, avec un objectif de cours inchangé de 145 euros.



Alors que l'avionneur publiera ses résultats du T1 le 3 mai au soir - résultats qui devraient refléter la faiblesse des livraisons - Oddo modélise un EBIT ajusté de 716 ME, pour un CA de 10,9 MdsE, soit une marge de 6,6% (-396 pb).



'La publication du T1 ne devrait pas révéler de surprise mais démontrera que l'apport de volume supplémentaire offrira un levier opérationnel en dépit des pressions inflationnistes', souligne le broker.



Selon l'analyste, l'essentiel du recul de la marge est imputable à Airbus Commercial, une division qui devrait voir sur EBIT reculer de 50,1%, à 532 ME.



'Si la plupart des acteurs font état d'une amélioration graduelle de la santé de la supply chain, nous attendons des éléments concrets qui montreraient qu'Airbus reprend le contrôle de sa chaine', indique Oddo.



