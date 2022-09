Airbus : Oddo maintient sa recommandation

Oddo maintient sa recommandation Surperformance et son objectif de cours à 145 E sur le titre Airbus.



Suite aux commentaires de nombreux acteurs sur la lenteur de l'amélioration de la supply chain et la récente annonce du départ du CFO, Oddo estime que les attentes des investisseurs concernant la prochaine réunion ont été fortement révisées à la baisse.



'Le risque d'une déception sur les livraisons à court terme n'est pas à écarter', souligne l'analyste pour qui ces goulets d'étranglement à court terme masquent la transformation d'Airbus, sa position dominante sur les monocouloirs et l'effet mix ainsi que la disparition des éléments exceptionnels qui ont coûté 1.5 MdE/an en moyenne sur les cinq dernières années.



'Sur notre objectif de cours, le titre se traiterait sur une valorisation toujours attractive avec un PE 2024 de 18.3x pour un TMVA 21/25 des BPA de 20% et 5.4% de FCF yield', conclut Oddo.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.