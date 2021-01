Airbus : Oddo réitère son conseil sur la valeur

Airbus a réalisé une mise à jour son planning de production avec des modifications essentiellement centrées sur la famille A320.



' Airbus anticipe désormais i/ une progression de la cadence sur la famille A320 de 40/mois à 43 au T3 avant une nouvelle hausse à 45 au T4 vs une hausse à 47 à partir de juillet précédemment, ii/ un maintien de la cadence des long-courriers à 5/mois pour l'A350 et 2/mois pour l'A330 et iii/ une progression de 4 à 5/mois à partir de la fin du T1 sur l'A220 ' indique l'analyste.



Oddo souligne qu'Airbus anticipe toujours un retour aux niveaux pré-COVID entre 2023 et 2025 (contre 2024 dans nos estimations).



' Airbus conserve environ 60 appareils sur son bilan à fin décembre 2020), ce niveau de production devrait se matérialiser par des livraisons de 604 appareils contre notre anticipation de 608 et de 606 pour le consensus ' rajoute l'analyste.



Oddo estime que l'essentiel des éléments de ce communiqué est déjà dans les cours. Il réitère son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 112 E.



