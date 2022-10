Airbus : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Airbus Group, avec un objectif de cours relevé de de 132 à 140 euros.

Le bureau d'analyses évoque une supply chain sous tension mais estime qu'à court terme, 'tout est dans les mains d'Airbus'.



'Nous continuons de tabler sur la livraison de 700 avions en 2022 contre 697 pour le consensus VA qui se trouve en ligne avec la base de données Cirium', indique le broker.



Airbus relève sa guidance 2022 sur le FCF ajusté, visant désormais 4,5 MdsE, un objectif qu'Oddo juge 'particulièrement conservateur'. L'analyste cible d'ailleurs un FCF ajusté de 5,1 MdsE.



'Si notre scenario se réalise, Airbus devrait pouvoir étudier, beaucoup plus tôt que prévu, la possibilité de lancement d'un programme de rachat d'actions puisque le seuil de 10 MdsE de trésorerie nette sera dépassé', souligne le broker.





