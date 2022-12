Airbus : Stifel réitère l'achat, objectif 140 euros

Stifel a réitéré mercredi sa recommandation d'achat sur Airbus après que l'avionneur eut renoncé à ses objectifs de livraisons pour 2022.Dans une note de réaction, l'analyste évoque un élément 'modérément défavorable' qui a selon lui le mérite d'écarter une épée de Damoclès qui pesait sur la valeur et de remettre les compteurs à zéro à l'approche de 2023.L'intermédiaire souligne que sa théorie d'investissement sur Airbus reste inchangée, le groupe bénéficiant toujours, d'après lui, de la reprise du trafic aérien, de son solide positionnement sur le marché et de la remontée de son flux de trésorerie.Stifel - qui recommande aux investisseurs de tirer parti d'un éventuel accès de faiblesse du cours de Bourse - maintient ainsi son objectif de cours de 140 euros, qui fait apparaître un potentiel haussier de 28%.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.