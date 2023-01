Airbus : Stifel réitère sa note d'achat

Stifel réitère sa note d'achat sur les actions d'Airbus et maintient son objectif de cours de 140 E (ce qui implique un TSR potentiel de +23 %) suite à l'annonce sur les commandes et les livraisons.



' Nous réduisons nos estimations de 'BPA ajusté' de 2% pour l'exercice 22 et de 5% pour l'exercice 23, principalement en raison de la baisse des estimations de livraisons ' indique l'analyste.



Stifel estime que la demande sous-jacente reste forte, aidée par la réouverture en Chine et la détermination des compagnies aériennes occidentales à restaurer leur programme de vols préCOVID.



Le prochain événement sera les résultats de l'exercice 2022, le jeudi 16 février 2023.



