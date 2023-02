Airbus : Stifel relève son objectif de cours

Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Airbus avec un objectif de cours relevé de 14% à 160 euros, après des performances jugées solides au dernier trimestre 2022 en termes d'EBIT et de cash-flow par rapport au consensus.



'Des objectifs 2023 seulement un peu sous les attentes pour les livraisons et l'EBIT rassurent dans l'ensemble, étant données les craintes concernant les problèmes de chaine d'approvisionnement et d'inflation des coûts', ajoute le broker.



Selon Stifel, 'Airbus offre une croissance forte du BPA à des multiples raisonnables, un bon cash-flow au-delà de 2023 avec une position de premier plan dans un marché duopolistique et de faibles besoins en réinvestissements'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.