Airbus : cible rehaussée d'un tiers chez Credit Suisse

Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Airbus avec un objectif de cours rehaussé de 33% à 134 euros, dans le sillage d'estimations de profit opérationnel ajusté relevées de 50% pour 2021 et 25% pour 2022.



Il explique que son relèvement pour l'année en cours 'reflète des livraisons d'avions en accélération, comme le montrent les données de juin publiées par Airbus', et sa confiance qu'une 'demande de marché intérieur majeure sécurisera un second semestre vigoureux'.



Le broker précise que ces nouvelles estimations 2021 et 2022 dépassent les consensus Refinitiv de respectivement 27% et 11%, suggérant qu'Airbus dispose de l'un des potentiels de surprise à la hausse les plus élevés à travers sa chaine de valeur mondiale.



