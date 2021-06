Airbus : Credit Suisse maintient son conseil sur le titre

Credit Suisse maintient son conseil de 'surperformance' sur le titre Airbus, avec un objectif de cours inchangé de 101 euros.



Selon une information de Bloomberg publiée ce week-end, United Airlines prévoit d'acheter près de 200 appareils à fuselage étroit Airbus ou Boeing, dont probablement 50 A321 neo pour l'avionneur européen, rapporte Credit Suisse.



Une telle commande pourrait engendrer une hausse de la production dans la famille des A320 à 64 unités par mois d'ici le 2e trimestre 2023 avec un potentiel de 75 d'ici 2025.



De plus, 'des mesures similaires pourraient être prises par d'autres compagnies aériennes dans le monde à mesure que les plans de flotte sont recalibrés pour l'après pandémie', assure Credit Suisse.





