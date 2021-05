Airbus : Stifel relève son objectif de cours

Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Airbus, et relève son objectif de cours de 12% à 140 euros, avec des estimations de BPA au-delà de 2022 remontées au lendemain du point du constructeur aéronautique sur ses plans de cadence de production.



'Nous continuons de voir Airbus comme une histoire de reprise des revenus, des marges et des flux de trésorerie à un stade précoce, qui est soutenue par les augmentations du taux de production supérieures au consensus', explique le broker.



'Malgré la réaction positive du cours de l'action, nous voyons toujours un potentiel de hausse significative du consensus, et une reprise des commandes ou une accélération des livraisons pour maintenir (voire élargir) ses multiples', poursuit-il.



