BofA a réitéré sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 118 euros sur le titre Airbus, tout en l’intégrant à sa liste de valeurs favorites en Europe. Si les investisseurs demeurent prudents sur la valeur en raison des risques de court terme liés à l’épidémie de Covid-19, le broker pense qu’ils devraient s’intéresser de plus en plus à la reprise à mesure que les campagnes de vaccination progressent. L’analyste pense d’ailleurs que les résultats d’Airbus du quatrième trimestre 2020 devraient être plus résilients que prévu.