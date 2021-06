Le groupe SAF a commandé 3 nouveaux hélicoptères H145 à cinq pales ayant vocation à réaliser des services médicaux d'urgence en France. Ces trois appareils seront basés à Grenoble, Valence et Montpellier. Ils viendront compléter les trois H145 déjà commandés par SAF en 2018 et 2020, dont le premier a été livré récemment et sera déployé en Belgique.