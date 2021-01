UBS a réitéré sa recommandation d’Achat ainsi que son objectif de cours de 125 euros sur le titre Airbus. Si le géant aéronautique ne sera pas en mesure de relever ses cadences de production aussi vite que prévu, les objectifs communiqués par le groupe restent toutefois en ligne avec les attentes du broker. Ce dernier souligne, en outre, que le portefeuille de produits et le carnet de commandes sont plus robustes que ce que le marché pense et que la valorisation d’Airbus face à ses pairs est attractive.