Airbus et l’Allemagne ont soumis mercredi à la Suisse leur offre officielle pour la vente d'avions de combat Eurofighter. La Suisse souhaite en effet remplacer sa flotte actuelle de F-5 et de F/A-18 par un modèle plus moderne. « Avec plus de 660 commandes, l'Eurofighter est de loin l'avion le plus utilisé pour le contrôle de l'espace aérien en Europe », a indiqué Airbus, « il est exploité conjointement par les quatre pays partenaires que sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne ».Rappelons que la semaine dernière, Airbus a signé un contrat pour la livraison de 38 nouveaux avions de combat Eurofighter à l'armée de l'air allemande. Et ce, pour une coquette somme de plus de 5 milliards d'euros.