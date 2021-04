AIRBUS : le ministère des Armées commande des hélicoptères H225M

La ministre des Armées Florence Parly a annoncé que la Direction Génerale de l’Armement (DGA) a signé une commande portant sur l’acquisition de huit hélicoptères H225M supplémentaires et d’un second prototype du VSR700. Les H225M Caracal seront exploités par l’armée de l’Air et de l’Espace. Le VSR700 est un drone développé dans le cadre du programme de système de drone aérien pour la Marine (SDAM), en coopération avec Naval Group.



Ces contrats sont signés dans le cadre du plan national de soutien à l'aéronautique annoncé par le gouvernement français en 2020.



Pour Airbus Helicopters ce plan comprend également la commande de deux H145 pour la sécurité civile et de dix H160 pour la Gendarmerie Nationale.