Airbus s’est qualifié comme soumissionnaire pour le projet ASTRV (Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol) auprès du gouvernement canadien, un processus d'acquisition lancé pour remplacer la flotte d'avions ravitailleurs Airbus A310 MRTT multi rôles (CC-150 Polaris) de l'Aviation royale canadienne (ARC).



Suite à l'invitation à se qualifier publiée au début de l'année 2021, l'A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) d'Airbus a été identifié comme capable de répondre aux exigences du projet qui passe maintenant à l'étape suivante du processus d'approvisionnement. Une ébauche de projet d'appel d'offres est attendue au troisième trimestre 2021.



Le programme ASTRV vise à remplacer la flotte d'avions ravitailleurs CC-150 Polaris de l'ARC par un aéronef multi rôles capable d'effectuer un large éventail de missions et de participer aux missions de l'OTAN et du NORAD, allant du ravitaillement en vol au transport stratégique du gouvernement canadien et à l'évacuation sanitaire.



Présent dans plusieurs provinces canadiennes, Airbus compte environ 3 800 employés à travers le pays et génère plus de 23 000 emplois indirects dans le secteur aéronautique. Airbus travaille avec plus de 665 fournisseurs dans neuf provinces, s'approvisionnant pour 1,8 milliard de dollars canadiens auprès d'entreprises canadiennes.