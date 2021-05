Airbus a relancé son projet de modernisation des capacités industrielles pour les appareils de la famille A320 à Toulouse. Cette décision va permettre à l’avionneur d’accroître la flexibilité de son système global de production afin de répondre à la reprise du marché et à la demande future. Cette chaîne d'assemblage final (FAL) modernisée et numérisée pour l’A320 et l’A321 remplacera l’une des FAL A320 actuelles à Toulouse. Elle sera installée dans l'ancien site Lagardère de l'A380 et devrait être opérationnelle d'ici fin 2022.



Les projets initiaux visant à introduire des capacités de production pour l'A321 à Toulouse avaient été mis en pause au début de la crise du Covid-19, suite à la décision de réduire la production d'avions commerciaux d'environ 40%.



Ce projet est aujourd'hui relancé, à la faveur d'une reprise du marché qui se dessine et d'un retour potentiel aux cadences de production d'avant-crise prévu entre 2023 et 2025 pour les avions monocouloirs.



Hambourg et Mobile (Alabama) sont actuellement les seuls sites de production Airbus qui assemblent l'A321. " Cette FAL A320 modernisée à Toulouse, qui ajoutera une ligne d'assemblage de nouvelle génération au système de production des monocouloirs Airbus, contribuera à améliorer le flux industriel global, la qualité, la compétitivité ainsi que les conditions de travail ", explique Airbus.



Cette flexibilité accrue pour la production de l'A321 soutiendra également l'entrée en service de l'A321XLR depuis Hambourg à partir de 2023.

" La famille A320 est l'avion commercial le plus vendu au monde, avec plus de 15 500 appareils vendus à plus de 320 clients, et plus de 5 650 appareils en carnet de commandes ", rappelle Airbus.