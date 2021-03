AIRBUS : remporte son premier contrat dans le cadre du programme segment sol Syracuse IV

Dans le cadre du programme Syracuse IV, Airbus s’est vu notifier Copernic, un accord cadre d’une durée de 10 ans qui porte sur la réalisation et la mise à niveau d’une partie du segment sol des satellites de télécommunications utilisés par les forces françaises. Dans le cadre de Copernic, la Direction générale de l’armement (DGA) vient de passer une première commande de plus de 100 millions d’euros.



" Nous préparons le futur du segment sol haut débit et multi-satellites des forces françaises. Il sera totalement intégré, intelligent et dynamique et permettra aux opérationnels de disposer d'un outil d'aide à la décision unique dans le domaine de la gestion des communications par satellite ", a commenté Dominique Maudet, directeur commercial " Défense France " chez Airbus Defence and Space.