AIRBUS : pénalisé par une dégradation de Morgan Stanley

Airbus (-1,60% à 69,65 euros) est à la peine sur la place de Paris, où il accuse le plus lourd repli du CAC 40. Le géant aéronautique est pénalisé par une note défavorable d’analyste. En effet, Morgan Stanley a dégradé sa recommandation de Surpondérer à Pondérer en ligne sur le titre, tout en abaissant son objectif de cours de 90 à 73 euros. Si le broker considère toujours le géant européen comme l’un des gagnants à long terme du marché aéronautique, il se montre plus pessimiste sur l’évolution des livraisons dans les années à venir, notamment 2021, en raison de l’impact de la crise du Covid.Cette réalité n'est pas reflétée par le consensus, selon l'expert, qui a réduit de 750 appareils ses prévisions de livraisons en cumulé sur la période 2020-2025.De ce fait, Morgan Stanley pense que le redressement des bénéfices prendra plus de temps que prévu.Ceci étant, le bureau d'études précise que la découverte rapide d'un vaccin contre le Covid-19 et sa large distribution pourrait changer la donne pour Airbus.Cette note d'analyste n'est pas la seule actualité du jour pour Airbus. L'avionneur a également réalisé son bilan commercial du mois d'août 2020. Sur la période, Airbus a livré 39 avions, soit 8 de moins qu'en juillet 2020 et 3 de moins qu'en août 2019." Si le mois d'août est traditionnellement calme compte tenu des fermetures d'usines, il démontre que l'alignement entre la production et les livraisons est sur le point d'être réalisé conformément à l'objectif de la société ", a commenté Oddo BHF." Nous considérons que cette adéquation sera totalement achevée en septembre, ce qui permettra par la suite de réduire le stock d'avions qui sont actuellement sur le tarmac (environ 150 à fin juillet) ", a-t-il ajouté.De son côté, Jefferies a jugé les livraisons du mois d'août 2020 " encourageantes ".