Airbus recule de 3,13 % à 90,96 euros sur la place de Paris, dans le sillage de ses résultats 2020. L’an dernier, le géant aéronautique a réduit sa perte nette à 1,13 milliard d’euros, contre une perte de 1,36 milliard d’euros en 2019. Pour sa part, l'Ebit ajusté, qui sert de référence au constructeur aéronautique, a chuté de 75% à 1,71 milliard d'euros. Enfin, le chiffre d'affaires a reculé de 29% à 49,91 milliards d'euros.



Dans un contexte de pandémie de Covid-19, qui a paralysé le trafic aérien mondial, Airbus n'a livré que 566 avions en 2020 (-34 % sur un an) et n'a pu décroché que 268 commandes nettes (contre 768 en 2019).



" Les résultats de 2020 démontrent la résilience d'Airbus face à la crise la plus importante qui ait frappé l'industrie aérospatiale ", a plaidé Guillaume Faury, le directeur général d'Airbus.



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le groupe ne versera pas de dividende au titre de l'exercice 2020.



S'agissant des perspectives 2021, le géant aéronautique entend livrer le même nombre d'avions qu'en 2020 et dégager un Ebit ajusté de 2 milliards d'euros. En parallèle, Airbus vise également un retour à l'équilibre en terme de génération de flux de trésorerie disponible avant opérations de fusions-acquisitions et financements-clients.



Ces prévisions ne prennent toutefois pas en compte une nouvelle dégradation de la situation économique mondiale dans le sillage de la pandémie.