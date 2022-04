AerCap Holdings signe des contrats de location pour de nouveaux avions Airbus

AerCap, qui a soumis mercredi une demande d'assurance de 3,5 milliards de dollars pour plus de 100 jets bloqués en Russie, a signé des contrats de location pour 10 nouveaux Airbus A320neo et deux nouveaux Airbus A330neo avec ITA.

L'exposition d'AerCap, basée à Dublin, à Moscou était la plus élevée parmi tous les bailleurs lorsque les sanctions de l'Union européenne ont forcé la résiliation des baux russes, représentant 5 % de sa flotte en valeur.

AerCap avait 135 avions et 14 moteurs loués à la Russie mais a repris et retiré 22 avions et trois moteurs, a-t-elle déclaré dans ses résultats financiers du quatrième trimestre.

Entre-temps, le gouvernement italien a déclaré mercredi qu'il souhaitait conclure un accord pour la vente d'ITA Airways d'ici la mi-juin.