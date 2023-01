Air France-KLM commande sept avions long-courriers A350 de plus

Paris (awp/afp) - Air France-KLM a commandé sept Airbus A350 supplémentaires, dont quatre dans leur version cargo, accélérant le renouvellement de sa flotte long-courriers par des avions moins gourmands en carburant et émettant moins de CO2, a annoncé vendredi le groupe franco-néerlandais.

La commande porte sur trois A350-900 destinés à Air France et doivent être livrés dès 2024. La compagnie française avait déjà 38 avions de ce type en commande, dont 20 ont été livrés.

Elle comprend également quatre A350F destinés à Martinair, filiale cargo du groupe basée aux Pays-Bas. Ces appareils, livrables à partir de 2026, remplaceront la flotte de quatre Boeing 747F opérée par KLM Cargo et Martinair, selon un communiqué.

L'A350F est la version fret du gros-porteur et doit entrer en service en 2025. Air France en a déjà commandé quatre exemplaires. Ses émissions de CO2 sont réduites de plus de 40% et son empreinte sonore de moitié par rapport à celles des Boeing 747F opérés par Air France-KLM.

Le montant de cette commande n'a pas été dévoilé mais dépasse deux milliards de dollars, selon le dernier prix catalogue -jamais appliqué- communiqué par Airbus en 2018.

"Le renouvellement de notre flotte et les carburants d'aviation durables sont l'enjeu stratégique des prochaines années" pour le groupe, a rappelé jeudi Anne-Marie Couderc, la présidente de son conseil d'administration.

Air France-KLM s'est engagé à réduire de 30% ses émissions de CO2 par passager/km d'ici 2030 par rapport à 2019.

afp/rq