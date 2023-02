Air Lease dépasse les estimations de bénéfices grâce à une demande accrue d'avions

Les sociétés de crédit-bail bénéficient d'un intérêt accru pour leurs avions neufs et d'occasion, car un boom de la demande mondiale de voyages a vu davantage de compagnies aériennes opter pour leurs services dans un contexte de retards de livraison de la part des constructeurs d'avions Boeing Co et Airbus SE.

"Nous nous attendons à une croissance et une force continues du trafic aérien mondial et des rendements des compagnies aériennes en 2023, proposant un contrepoids aux courants macroéconomiques croisés mondiaux", a déclaré Steven Udvar-Házy, président exécutif du conseil d'administration.

Udvar-Házy a ajouté qu'Air Lease ne voit pas les retards de livraison chez Boeing et Airbus s'atténuer.

Les actions d'Air Lease étaient en hausse d'environ 2,8 % dans les échanges prolongés, après que la société ait annoncé un revenu de 601,6 millions de dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations d'analystes de 587,3 millions de dollars.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,42 $ par action pour le trimestre terminé le 31 décembre, par rapport aux attentes moyennes des analystes qui étaient de 1,01 $ par action.