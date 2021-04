Airbus: 28 commandes et 72 livraisons en mars

Paris (awp/afp) - Airbus a annoncé jeudi avoir enregistré 28 nouvelles commandes d'avions commerciaux et livré 72 appareils au mois de mars, renouant avec un rythme de livraisons similaire à la même période il y a deux ans.

L'avionneur européen a enregistré une commande de 20 monocouloirs A220 pour un client non précisé et une autre du loueur irlandais Avolon pour 4 appareils A320 et autant d'A321, selon les données publiées sur son site internet.

Il a parallèlement eu 8 nouvelles annulations. Le solde des commandes nettes depuis le début de l'année reste donc en terrain négatif à -100 appareils.

L'avionneur, avec 72 appareils livrés, renoue avec le rythme de livraisons qu'il connaissait en mars 2019 (74 livraisons). Celles-ci s'étaient effondrées en mars 2020 à 36 appareils, en raison notamment de l'incapacité des clients à venir prendre possession de leurs appareils en raison du début du confinement en France.

Les livraisons sont un indicateur fiable de la rentabilité dans l'aéronautique, parce que les clients paient la majeure partie de la facture au moment où ils prennent possession des avions.

Depuis le début de l'année, Airbus a livré 125 appareils à 44 clients. Il en avait livré 566 pour toute l'année 2020.

Son carnet de commandes s'établissait fin mars à 6.998 appareils, dont 6.198 monocouloirs (familles A220 et A320).

afp/rp